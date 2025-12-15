شكرا لقرائتكم خبر «مسار كدانة» يجذب أكثر من 56 ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويُعد «مسار كدانة» إحدى المبادرات النوعية التي تطورها شركة كدانة للتنمية والتطوير – الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة – ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تفعيل المشاعر على مدار العام، وتعظيم أثرها الاجتماعي، وتحويلها إلى وجهات جذب مجتمعي تخدم الإنسان والمكان.
وقد جرى تصميم المسار ليقدم تجربة متكاملة تراعي احتياجات مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك كبار السن وذوو الإعاقة، من خلال مسارات مشي آمنة، وجلسات مظللة، ومناطق استراحة مجهزة بخدمات مساندة، إلى جانب تنوع المطاعم والمقاهي والمتاجر، ما جعل المسار بيئة محفزة على التردد المستمر والزيارة المتكررة.
