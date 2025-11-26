رونالدو وجورجينا يحدّدان مكان زواجهما… إقرأ التّفاصيل

دبي - فريق التحرير: من المتوقّع أن يتزوّج كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز في مراسم مسيحيّة على جزيرته الأمّ ماديرا الصّيف المقبل.

وبحسب صحيفة Jornal da Madeira، سيُعقد حفل الزّواج بعد كأس العالم ٢٠٢٦ في كاتدرائيّة فونشال، على أن يقام حفل الاستقبال في أحد الفنادق الفاخرة.

ويحمل هذا المكان رمزيّة خاصّة للنجم البرتغاليّ، إذ لا يبعد سوى حوالي ١.٥ أميال عن المستشفى الّذي وُلد فيه، وثلاثة أميال عن مقر نادي ناسيونال ماديرا الّذي لعب فيه في طفولته.

وكان الثّنائي قد أعلن خطوبته في آب/أغسطس الفائت بعد علاقة دامت لأكثر من تسع سنوات.

رونالدو ذو الأربعين عامًا، كشف مؤخّرًا عن تفاصيل عرضه “غير الرّومنسيّ” والعفويّ للزّواج، رغم أنّه قدّم لها خاتمًا قيمته ١.٥ ملايين جنيه إسترليني.

وقال ل‍بيرس مورغان: “كانت السّاعة قرابة الواحدة صباحًا. بناتي كنّ نائمات. أعطاني أحد أصدقائي الخاتم لتقديمه لجيو (جورجينا)، وبينما كنت أقدّمه لها، دخل طفلايَ وقالا: “بابا، ستقدّم الخاتم لماما وستطلب منها الزّواج”. في تلك اللحظة قلت في نفسي: هذا هو الوقت المناسب. كنت أعرف أنّني سأفعل ذلك يومًا ما، لكنّني لم أخطط للقيام به في ذلك اليوم”.

وأضاف: “لأنّ طفلَيّ قالا ذلك وأصدقائي كانوا يصوّرون، شعرت أنّ هذا ما أريده، وقدّمت لها الخاتم. لم أركع على ركبتي لأنّني لم أكن مستعدًّا، لكنّ اللحظة كانت جميلة. ألقيت خطابًا قصيرًا. كان الأمر بسيطًا، فأنا لست رجلًا رومنسيًّا… حسنًا، أنا رومنسيّ، لكن ليس ذلك الرّجل الذي يُحضّر الزهور كلّ أسبوع. لدي طريقتي الخاصّة. كانت لحظة جميلة، وأعرف أنّها امرأة حياتي، لذلك فعلت ذلك وآمل أن أكون قد أحسنت القيام به”.

لرونالدو خمسة أطفال. اثنتان منهم — ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا — من جورجينا. أما ابنه الأكبر كريستيانو جونيور فولِد عام ٢٠١٠ قبل ارتباطه بها، ولديه طفلان آخران، إيفا وماتيو، من أمّ بديلة عام ٢٠١٧. وفي ٢٠٢٢ واجه الزوجان مأساة فقدان طفلهما المولود حديثًا “أنخيل”.

ويُعتقد أن العلاقة بين أسطورة البرتغال والعارضة الأرجنتينيّة-الإسبانيّة بدأت عام ٢٠١٦ أثناء لعبه مع ريال مدريد.

وأضاف رونالدو لمورغان: “نخطّط للزّواج بعد كأس العالم… مع الكأس! لكن جورجينا ليست من محبّي الحفلات الكبيرة. هي لا تحب ذلك، وتفضل الأمور الخاصّة. وأنا أحترم رغباتها. ويعجبني أمر فيها أنّ وهو أنّ الخاتم لم يكن مهمًّا في رأيها، بل سألتني إن كنت صادقًا معها. قلت لها: “أريدك وأريد الزّواج منك”. لم أبكِ، لكنّ الدّموع كانت في عيني”.