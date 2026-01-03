جورجينا رودريغيز تنتصر قضائيًّا وتحصل على تعويض كبير بعد قضيّة تشهير

دبي - فريق التحرير: مع انطلاق العام الجديد، أسدل القضاء الإسبانيّ السّتار على معركة قضائيّة طويلة خاضتها جورجينا رودريغيز، خطيبة كريستيانو رونالدو، انتهت بحصولها على حكم قضائيّ لصالحها وتعويض مالي كبير في قضيّة تشهير تعرّضت لها داخل إسبانيا.

وجاء هذا الانتصار القانونيّ ضدّ شبكة إعلاميّة إسبانيّة تناولت حياة جورجينا الشّخصيّة بأسلوب مسيء ومزعج، قبل أن تنصفها المحكمة وتصدر قرارها النّهائيّ، مؤكّدةً تعرّضها للإساءة والتّشهير.

وقضت محكمة العاصمة مدريد بإلزام شبكة «تيلي مدريد» بدفع تعويض ماليّ قدره مئة وخمسون ألف دولار أميركيّ، بعد إدانتها بالإساءة إلى جورجينا والتّعدّي على خصوصيّة حياتها العائليّة، ليشمل التّعويض أيضًا شقيقتها إيفانا.

وأكّدت المحكمة، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإسبانيّة، أنّ التقرير الّذي بثّته الشّبكة تضمّن تدخّلًا غير مبرّر في الحياة الخاصّة ولا يندرج ضمن المعايير المهنيّة للعمل الصّحافيّ، مشيرة إلى أنّ جورجينا وعائلتها ما كانتا آنذاك من الشّخصيّات العامّة ولم تحظَ القضيّة بانتشار واسع على منصّات التّواصل الاجتماعيّ، هذا ما ألغى أيّ مبرر يتعلّق بالمصلحة العامّة.

وتعود القضيّة إلى عام ٢٠١٨، عندما بثّت الشّبكة برنامجًا خاصًّا تضمّن صورًا قديمة لجورجينا برفقة شقيقتها، بالإضافة إلى الكشف عن تفاصيل طفولتها ومراهقتها وجوانب من حياتها الخاصّة، ما اعتُبر انتهاكًا لخصوصيّتها، الأمر الّذي دفعها للّجوء إلى القضاء والمطالبة بحقّها.