بطولة إنكلترا: غوارديولا غير مؤكد من موعد عودة رودري

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم الإثنين انه غير مؤكد من موعد عودة لاعب خط الوسط مواطنه رودري إلى الملاعب.

وكان رودري الحائز على الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم لعام 2024 غاب في الموسم الماضي عن المستطيل الاخضر لفترة طويلة جراء تعرضه لاصابة في ركبته، كما لم يلعب سوى مرة واحدة وثم لدقائق فقط، بقميص سيتي في مبارياته العشر الاخيرة بسبب مشكلة في العضلات الخلفية لفخذه.

ويتجدد غياب ابن الـ 29 عاما بعدما تم استبعاده عن الرحلة إلى فولهام الثلاثاء في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري، في حين تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة في ملعب الاتحاد أمام سندرلاند السبت المقبل.

قال غوارديولا، ردا على سؤال في مؤتمر صحافي الاثنين لم يستمر سوى بضع دقائق، حول إمكانية مشاركة رودري "لا، ليس بعد".

وعندما سُئل عن إمكانية مشاركته في نهاية الأسبوع، أجاب مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الالماني السابق "لا أعرف".

كما تحدث غوارديولا عن حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي حصل على بطاقة صفراء للمرة الرابعة في مسيرته القصيرة منذ انضمامه إلى سيتي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في الفوز القاتل على ليدز 3 2 السبت.

وكان الألماني دانييل فاركه مدرب ليدز اتهم دوناروما بالتظاهر بالإصابة لايقاف اللعب والسماح لغوارديولا بمنح تعليمات مهمة للاعبيه.

وبات الحارس الإيطالي على بُعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف.

قال غوارديولا "نعم، لديه الكثير من الإنذارات، لديه الكثير. هذا هو الواقع".