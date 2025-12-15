شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور السعودية تكمل الاستحواذ على أصول توليد طاقة وتحلية مياه في الكويت والبحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •بنك اليابان يستعد لثاني رفع أسعار الفائدة هذا العام

•الأسواق في انتظار أدلة حول مسار السياسة النقدية في 2026

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدًا من ضعف أداء العملة الأمريكية التي تتداول قرب مستويات منخفضة بسبب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



استهل الين الياباني تعاملات الأسبوع في المنطقة الإيجابية، مدعومًا بزيادة الإقبال على شرائه قبيل اجتماع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، في ثاني خطوة تشديد نقدي هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى ( 155.18¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (155.80¥)، و سجل أعلى مستوى عند (155.99¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،وفى ظل توقف هبوط مستويات العملة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.1% ،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوياته في شهرين ،عاكسًا ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



حيث لا تزال العملة الأمريكية تواجه ضغوط سلبية منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، بعد أن جاءت نتائجه أقل تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، الأمر الذي أعاد إحياء الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2026.



بنك اليابان

يجتمع بنك اليابان المركزي يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، وسط توقعات قوية برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية.



تترقب الأسواق عن كثب ما سيقوله المحافظ كازو أويدا بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال عام 2026 ، في وقت تتزايد فيه توقعات لجوء الحكومة اليابانية إلى مزيد من الإجراءات المالية التوسعية، وهو ما يعمّق تعقيد المشهد أمام بنك اليابان.



الفائدة اليابانية

•عقب بيانات التضخم والأجور الصادرة مؤخرًا في اليابان ،أصبح تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقرًا فوق 90%.



•قدّم محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" خلال تعليقاته الأخيرة توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الياباني، وقال إن البنك المركزي سيدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.



•صرح ثلاثة مسؤولين حكوميين لوكالة "رويترز" بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح في ديسمبر الجاري.



أراء وتحليلات

قال محللون في بنك «سوسيتيه جنرال» إنهم يتوقعون أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى مستوى 1% بحلول يوليو من العام المقبل، مرجّحين في الوقت ذاته أن يُقدِم البنك على رفع أسعار الفائدة عند إعلانه قرار السياسة النقدية يوم الجمعة.



وأضاف المحللون: مع وصول سعر الفائدة إلى 1%، سيدخل بنك اليابان مرحلة غير مسبوقة، ما يرجّح تبنّيه وتيرة حذرة في التشديد النقدي، عبر زيادات تدريجية بمقدار 25 نقطة أساس، مع مراقبة دقيقة لتأثير ذلك على النمو الاقتصادي ومستويات الأسعار. ونتوقع أن يفصل بين كل خطوة رفع أسعار الفائدة وأخرى ما لا يقل عن تسعة أشهر إلى عام كامل.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 15-12-2025