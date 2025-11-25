رسميًا: السعودية تبدأ منح الإقامة الدائمة لهذه الفئات من الوافدين بشروط بسيطة ورسوم رمزية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 08:24 صباحاً - في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز اقتصادي وثقافي عالمي، تم إطلاق برنامج الإقامة الدائمة في السعودية 2025، ليكون نقطة تحول تاريخية في سياسات الإقامة والاستثمار.

بدء تحويل إقامة هذه الفئات من الوافدين والعاملين في المملكة الى نظام الاقامة الدائمة

لم تعد الإقامة مجرد وثيقة رسمية، بل أصبحت جسر نحو حياة مستقرة وفرص اقتصادية واستثمارية استثنائية، تمنح حاملها حرية العمل والتملك والإقامة الدائمة دون الحاجة إلى كفيل.

أهداف البرنامج ودوافع إطلاقه

جذب الاستثمارات العالمية يهدف البرنامج إلى فتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الدولية وضخ استثمارات مباشرة في السوق السعودي، ما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل واسعة.

استقطاب الكفاءات والخبرات تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الخطوة إلى جذب العقول المبدعة وأصحاب الخبرات في قطاعات التقنية، الهندسة، الطب، والتمويل، لقيادة عجلة الابتكار والتطوير.

تحسين جودة الحياة توفر المملكة العربية السعودية بنية تحتية متطورة وخدمات على أعلى مستوى في التعليم، الصحة، المواصلات، والترفيه، مما يجعلها منافس قوي لأرقى مدن العالم في جودة المعيشة.



شروط الحصول على الإقامة الدائمة 2025

وضعت المملكة معايير دقيقة لضمان استفادة الاقتصاد والمجتمع من البرنامج، ومن أبرزها:

السن القانوني: أن يكون عمر المتقدم 21 عام أو أكثر.

الملاءة المالية: تقديم كشوف حسابات بنكية رسمية تثبت القدرة على إعالة النفس والأسرة.

السلامة الصحية: إرفاق تقرير طبي معتمد يثبت الخلو من الأمراض المعدية.

سجل جنائي نظيف: عدم وجود سوابق جنائية في المملكة أو بلد الإقامة السابق.

الإقامة النظامية: امتلاك إقامة سارية المفعول وقت تقديم الطلب.

الالتزام بالقوانين: عدم ارتكاب مخالفات جسيمة متعلقة بالعمل أو الإقامة.

المزايا الحصرية لحاملي الإقامة الدائمة

لم الشمل: إمكانية استقدام الزوجة والأبناء دون قيود معقدة.

تملك العقارات: شراء العقارات السكنية والتجارية بسهولة ووفق اللوائح المعتمدة.

حرية العمل والاستثمار: إطلاق مشاريع خاصة أو العمل في أي قطاع دون كفيل.

تسهيلات السفر: استخدام ممرات المواطنين في المطارات السعودية والحصول على إعفاءات تأشيرات لبعض الدول.

خدمات حكومية متكاملة: الاستفادة من التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية على قدم المساواة مع المواطنين.

استقرار طويل الأمد: عدم الحاجة إلى تجديد الإقامة سنويا.

خطوات التقديم للحصول على الإقامة الدائمة

الدخول إلى المنصة الرسمية: زيارة موقع مركز الإقامة المميزة.

إنشاء حساب: تسجيل حساب جديد أو الدخول عبر أبشر.

اختيار نوع الإقامة: تحديد خيار "الإقامة الدائمة".

تعبئة البيانات: إدخال المعلومات الشخصية والمهنية والمالية بدقة.

رفع المستندات: جواز سفر ساري المفعول. تقرير طبي معتمد. كشوف حسابات بنكية. شهادة عدم محكومية (إذا طلبت).

سداد الرسوم: الدفع الإلكتروني للرسوم المقررة.

متابعة الطلب: عبر البريد الإلكتروني أو حساب المنصة.

لماذا السعودية 2025 خيارك الأمثل؟

اقتصاد متسارع النمو: واحد من أسرع اقتصادات العالم تطور.

مشاريع عملاقة: مثل نيوم وذا لاين ومشروع البحر الأحمر.

بيئة استثمارية مشجعة: قوانين وإصلاحات تدعم الأعمال ورأس المال.

نهضة ثقافية وفنية: فعاليات ومهرجانات وعروض عالمية تعزز جودة الحياة.

دعوة للانضمام إلى رحلة التحول

الإقامة الدائمة في السعودية 2025 ليست مجرد وضع قانوني، بل هي استثمار في المستقبل وفرصة لتكون جزء من نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.

عبر هذه الخطوة، يمكن للمستثمرين وأصحاب الكفاءات أن يشاركوا بفاعلية في صياغة مستقبل المملكة الواعد، بينما ينعمون بالاستقرار والفرص غير المحدودة.