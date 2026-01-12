أطباء: خروج ثلاثة مستشفيات من الخدمة بمدينة الدلنج

أعلنت شبكة اطباء السودان، الأحد، عن خروج ثلاثة مستشفيات عن العمل بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء استهدافها بواسطة الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة التابعة لمليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو. وخلال الأسابيع الماضية رفعت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية وتيرة القصف عبر المدافع والطائرات المسيّرة على الدلنج وهي ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، بالتزامن مع الهجمات الجوية على كادقلي، وهو ما أوقع عشرات القتلى وتدمير مرافق خدمية.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان ان “نحو ثلاثة مستشفيات رئيسية بالدلنج خرجت عن الخدمة فيما قتل 4 كوادر طبية جراء القصف المتعمد للدعم السريع وحركة الحلو على المدينة”. وأشار البيان إلى أن الأوضاع الصحية بالمدينة تشهد تدهوراً حاداً عقب استهداف الدعم السريع وحركة الحلو عددا من المرافق الصحية، ما أدى إلى خروج عدد من المستشفيات والمراكز العلاجية عن الخدمة، وتوقف أقسام حيوية، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وقلص القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، في وقت تعمل فيه بعض المرافق بإمكانات محدودة لتغطية الاحتياجات الطارئة جراء استمرار القصف المدفعي الممنهج. ووفقاً لرصد فريق شبكة أطباء السودان بمدينة الدلنج فإن المستشفيات الثلاثة الرئيسية التي خرجت عن الخدمة جراء القصف هي السلاح الطبي ومركز التأمين الصحي الرئيسي ومستشفى الدلنج التعليمي، ما أجبر المرضى على الاعتماد على مرافق محدودة مثل مستشفى الأم بخيتة وبعض المراكز الصحية بالأحياء وفرع التأمين الصحي بجامعة الدلنج، وسط نقص في الكوادر والإمدادات.

وحمّل الدعم السريع وحركة الحلو المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي قال أنها تُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأكد أن الهجمات على المستشفيات والمراكز العلاجية تُعرّض حياة المدنيين والمرضى والكوادر الطبية للخطر مما أدى لمقتل 4 كوادر طبية وإصابة 3 آخرين أثناء أداء واجبهم داخل هذه المرافق الطبية.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية المرافق الصحية وتوفير الدعم الطبي واللوجستي العاجل لمدينة الدلنج، كما طالبت بوقف استهداف المنشآت الصحية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وتشهد الدلنج موجات نزوح كثيفة للمدنيين باتجاه مناطق شمال كردفان، في رحلة محفوفة بالمخاطر، تتخللها انتهاكات واسعة ترتكبها الدعم السريع التي تسيطر على الطريق القومي الرابط بين المدينة والأبيض في شمال كردفان.

