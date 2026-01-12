جابر يشيد بأدوار سلاح المهندسين في السلم والحرب

​أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بالأدوار العظيمة التي يضطلع بها سلاح المهندسين، مثمناً تضحياتهم إبان العمليات العسكرية، وجهودهم الجارية في نزع الألغام، وإزالة مخلفات الحرب.

​وأوضح سيادته، خلال زيارته التفقدية اليوم لسلاح المهندسين بأم درمان، برفقة قائد منطقة أم درمان العسكرية وقائد سلاح المهندسين اللواء الركن مهندس ظافر عمر عبد القادر، أن دور سلاح المهندسين لم يقتصر على الجانب القتالي فحسب، بل امتد ليشمل المساهمة الفاعلة في تأهيل الطرق والجسور والمطارات بمختلف مدن السودان.

​من جانبه، أكد قائد سلاح المهندسين اللواء الركن مهندس ظافر عمر عبد القادر، جاهزيتهم للمساهمة في إعمار ما دمرته الحرب، ودفع عجلة التنمية في كافة أنحاء البلاد.

​وتأتي زيارة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر تكريماً لثبات واستبسال منسوبي سلاح المهندسين وقيادة منطقة أم درمان العسكرية، بوصفها إحدى الوحدات التي سطرت صموداً أسطورياً في مواجهة الهجمات البرية المتكررة واستهداف الطيران المسير، وصولاً إلى تحقيق النصر واستعادة الأمن والاستقرار في ولاية الخرطوم.

سونا