تمبور: تأمين حدود الولاية الإقليمية مع تشاد وأفريقيا الوسطى

مصطفى تمبور أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، وقوف الحكومة ودعمها لولاية وسط دارفور بما يمكنها من الاضطلاع بدورها وكامل مسؤولياتها تجاه مواطنيها. واطّلع سيادته لدى لقائه بمكتبه الأحد نائب حاكم إقليم دارفور، والي وسط دارفور، مصطفى تمبور على أداء حكومة الولاية خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجهها. وأكد والي وسط دارفور في تصريح صحفي عزم حكومة الولاية على المساهمة الفاعلة مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها لاسترداد كافة محليات الولاية وتأمين حدودها الإقليمية مع تشاد وأفريقيا الوسطى. وقال الوالي إن اللقاء تناول الأوضاع الإنسانية لنازحي وسط دارفور بالولايات الآمنة وحجم الخدمات التي تقدمها لهم الولاية مشيرا إلى اكتمال كافة الاستعدادات لإجلاس طلاب الولاية لامتحانات الشهادة السودانية في أبريل القادم بولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض. وأوضح الوالي أنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على ترتيبات أمانة الحج والعمرة بالولاية لنقل خمسة أفواج من مواطني الولاية للأراضي المقدسة لأداء المناسك. وأضاف تمبور أن اللقاء تناول خطر المخدرات على شباب الولاية كنتاج للترويج الواسع الذي تقوم به مليشيا الدعم السريع المتمردة للمخدرات بالولاية فضلا عن تدفق المرتزقة والسلاح والعربات رباعية الدفع عبر بوابتي إفريقيا الوسطى وتشاد. سونا

