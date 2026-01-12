- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الممثلة الشابة سارة نور بداية تصوير مشاهدها في مسلسل “درش” التي تشارك فيه بجوار النجم مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني 2026 للمرة الرابعة بعد أن شاركته في مسلسلات “حكيم باشا – المعلم – أبو البنات”، تدور الأحداث حول شخصية توأمين،
يتعرض أحدهما لحادث يُفقده الذاكرة، ما يدفعه إلى خوض رحلة بحث صعبة عن هويته وماضيه وسط صراعات ومواقف متلاحقة مليئة بالمفاجآت.”درش” من بطولة النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، سارة نور، عايدة رياضـ رياض الخولي، طارق النهري ومن إخراج أحمد خالد أمين ومن تأليف محمود حجاج.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الرابعة في الموسم الرمضاني.. سارة نور تشارك مصطفى شعبان بطولة مسلسل “درش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.