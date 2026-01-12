للمرة الرابعة في الموسم الرمضاني.. سارة نور تشارك مصطفى شعبان بطولة مسلسل “درش”

أعلنت الممثلة الشابة سارة نور بداية تصوير مشاهدها في مسلسل “درش” التي تشارك فيه بجوار النجم مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني 2026 للمرة الرابعة بعد أن شاركته في مسلسلات “حكيم باشا – المعلم – أبو البنات”، تدور الأحداث حول شخصية توأمين،

يتعرض أحدهما لحادث يُفقده الذاكرة، ما يدفعه إلى خوض رحلة بحث صعبة عن هويته وماضيه وسط صراعات ومواقف متلاحقة مليئة بالمفاجآت.”درش” من بطولة النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، سارة نور، عايدة رياضـ رياض الخولي، طارق النهري ومن إخراج أحمد خالد أمين ومن تأليف محمود حجاج.

صدى البلد