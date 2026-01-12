رفضوا طلبه لقب (لورد) فانشق زهاوي!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت مصادر في حزب المحافظين البريطاني أن ناظم الزهاوي وزير الخزانة السابق الذي انشق وانضم لحزب "إصلاح المملكة المتحدة" طلب من الحزب "عدة مرات" منحه عضوية مجلس اللوردات.

وتزعم المصادر أن نديم الزهاوي تواصل مع الحزب مرارًا وتكرارًا خلال الأشهر الماضية بشأن ترقيته إلى مجلس اللوردات، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وذكرت صحيفة (ديلي تلغراف)، التي كانت أول من نشر هذا الخبر، أنه تواصل مع الحزب شخصيًا وعبر الهاتف.

وصرح مصدر لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية بالآتي: "طلب نديم لقبًا نبيلًا عدة مرات. ونظرًا لإقالته بسبب تورطه في قضايا ضريبية مشبوهة، كان من المستحيل أن يحصل على هذا اللقب. انشقاقه يكشف كل ما تحتاج معرفته عن كون حزب الإصلاح البريطاني ملاذًا للسياسيين الفاسدين."

يشير الحديث عن ضرائب الزهاوي إلى إقالته من حكومة سوناك في يناير 2023 بعد أن كشف تحقيق أخلاقي عن مخالفته مدونة قواعد السلوك الوزاري لعدم إفصاحه عن خضوع شؤونه الضريبية لتحقيق من قبل مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية.

وقد نفى الزهاوي هذه الادعاءات، مصرحًا لشبكة سكاي نيوز بأنه تلقى رسالة "من أعلى مستويات" حزب المحافظين تفيد برغبتهم في ترقيته، وأن زعيمة الحزب كيمي بادينوك وفريقها سيتواصلون معه في عام 2026.

كما ذكر أن كيمي بادينوش وفريقها تواصلوا معه لطلب "المساعدة والمشورة" عقب الانتخابات العامة.