محمد بن راشد: نشكر ثقة العالم ونقدر ثقة المستثمرين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن التصرفات العقارية في دبي لعام 2025 وصلت إلى 917 مليار درهم.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اعتمدنا قبل عدة سنوات استراتيجية دبي للقطاع العقاري .. وكان الهدف الوصول لتريليون درهم تصرفات عقارية بحلول 2033».

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اليوم تم رفع تقرير التصرفات العقارية عن عام 2025 .. والذي وصل 917 مليار درهم متفوقاً على توقعات فريق عملنا، نشكر ثقة العالم .. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد الجميع بأننا مستمرون في تطوير كافة قطاعاتنا بما يوفر أفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا الوطني.. ونقول لهم .. في بلادنا نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول».

