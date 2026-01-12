تكنولوجيا: هاتف vivo Y500i يصل رسميًا ببطارية عملاقة بسعة 7200 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo رسميًا عن إطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة Y500 في الصين، ويحمل الهاتف الجديد اسم vivo Y500i، لينضم إلى إصداري Y500 وY500 Pro اللذين أُعلنا العام الماضي، مع التركيز على بطارية كبيرة وتصميم جديد.

ويأتي vivo Y500i مزودًا ببطارية ليثيوم أيون ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 4 Gen 2، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بشاشة LCD قياس 6.75 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1200 نت، ويوفر ثقبًا صغيرًا لكاميرا السيلفي. أما الكاميرات، فيضم vivo Y500i كاميرا خلفية واحدة بدقة 50 ميجابكسل مع التركيز التلقائي وفتحة f/1.8، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويشمل الهاتف أيضًا مجموعة من المواصفات الإضافية، مثل مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68/69، وشهادة SGS Gold Label 5-star للمتانة، ودعم الواي فاي مزدوج النطاق، والبلوتوث 4.2، ونظام تحديد المواقع GPS، ومنفذ USB-C، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومستشعر بصمة جانبي، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

ويبلغ سمك الهاتف 8.49 ملم ويزن 219 جرامًا، ويتوفر حاليًا في الصين بثلاثة ألوان: الفضي والذهبي والأسود. ويتراوح سعر الهاتف بين 1499 يوان صيني (215 دولارًا) لإصدار 8GB/128GB، و2199 يوان صيني (315 دولارًا) لإصدار 12GB/512GB، مع خيارات متوسطة بأسعار مناسبة حسب الذاكرة والتخزين.

