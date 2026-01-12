شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح تسهيل السعودية ترتفع إلى 273.63 مليون ريال في عام 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار يتراجع بسبب مخاوف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

•وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقاً جنائياً مع جيروم باول

•تصاعد مخاطر التوترات الجيوسياسية العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،لتبدأ في تشكيل موجة جديدة من تحطيم المستويات القياسية ،مع تجاوز حاجز 4,600 دولارًا للأونصة لأول مرة على الإطلاق.



يأتي هذا الصعود بدعم التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي ،والذي يعاني بشدة جراء تصاعد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،خاصة بعدما فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً مع رئيس المجلس "جيروم باول".



ويدعم هذا الصعود القياسي أيضًا عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،في ظل تصاعد مخاطر التوترات الجيوسياسية العالمية ، ولا سيما مع تهديدات الولايات المتحدة بتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 2.0% إلى (4,601.26$) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,509.14$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,509.14$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بنسبة 0.75% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.



•وحققت أسعار الذهب الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 4.1%،في أول مكسب أسبوعي في 2026 ،وسط الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.3% ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،فى طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الخمسة الأخيرة ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي بسبب تجدد المخاوف حول استقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي "أكبر بنك مركزي فى العالم" ، وذلك بعد أن فتح المدعون العامون الأمريكيون تحقيقاً جنائياً رسمياً مع رئيس المجلس "جيروم باول".



ويعتبر فتح وزارة العدل الأمريكية لتحقيق جنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة غير مسبوقة فى تاريخ الولايات المتحدة ،ويعصف بمستويات الثقة في استقلالية السياسة النقدية الأمريكية.



ويرى المحللون أن هذا التحقيق، الذي يدور حول شهادات سابقة لباول ،يضع استقرار النظام المالي العالمي على المحك، ويهدد بزيادة وتيرة التقلبات في أسواق المال خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه، كسر جيروم باول صمته مؤكداً خضوعه لهذا التحقيق الجنائي، وموجهاً رسالة شديدة اللهجة للسلطات والأسواق على حد سواء؛ حيث شدد على أنه لن يرضخ لما وصفها بمحاولات الترهيب التي تمارسها إدارة الرئيس ترامب.



قال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني في سيدني: لقد سئم باول من الانتقادات من بعيد، ومن الواضح أنه ينتقل إلى الهجوم.وأضاف أتريل: هذه الحرب المفتوحة بين الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الأمريكية - وإذا أخذنا تصريحات باول على محمل الجد - فهي بالتأكيد لا تصب في مصلحة الدولار الأمريكي.



التوترات الجيوسياسية العالمية

هددت إيران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط إذا نفذ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهديداته المتجددة بضرب البلاد نيابةً عن المتظاهرين. أفادت منظمة حقوقية، أمس الأحد، بأن الاضطرابات في إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص.



وتأتي هذه الاضطرابات في إيران في وقت يستعرض فيه ترامب قوة الولايات المتحدة دوليًا، بعد إطاحته بالرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" ،ومناقشته ضم جزيرة غرينلاند بالشراء أو بالقوة.



توقعات حول أداء الذهب

قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": بشكل أساسي، فإن العامل المؤثر على أسعار المعادن هو عامل المخاطر الجيوسياسية، وهو المحرك الرئيسي للزخم الصعودي الذي شهده سوقا الذهب والفضة اليوم.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 2.57 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,064.56طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 22 ديسمبر الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب أمام يسجل مستوى قياسي جديد - توقعات اليوم – 12-01-2026