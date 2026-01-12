تصنيف WPR: السعودية تاسع أقوى دولة في 2026

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة عالميًا ضمن تصنيف «أقوى دول العالم 2026»، الذي أصدره موقع (World Population Review)، مستندًا إلى عوامل مثل النفوذ الاقتصادي والسياسي، القوة العسكرية، التحالفات الدولية، والتأثير الثقافي والإعلامي، وهي القوة الإقليمية الكبرى في الشرق الأوسط.

ويدعم هذا التصنيف أن المملكة تعد أكبر اقتصاد عربي، وعضو مؤثر في مجموعة العشرين (G20)، وتلعب دورًا رئيسيًا في أسواق الطاقة العالمية، حيث تتمتع السعودية بقوة عالمية متصاعدة تعتمد على ثرواتها الطبيعية الهائلة «خاصة النفط»، اقتصاد قوي، جيش متطور «يحتل المرتبة 24 عالميًا في 2025 حسب Global Firepower».

كما أن السعودية تتمتع بتأثير سياسي كبير ومكانة دولية، وهي عضو في منظمات مهمة، وتتخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات الإقليمية، فضلا عن امتلاكها قدرات عسكرية كبيرة، وتعمل على تقوية التحالفات الدولية ما يعزز دورها.

ويظهر تصنيف (World Population Review) أن السعودية تحتل المركز التاسع من حيث القوة، بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.1 تريليون دولار، فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المجلي نحو 71.243 دولارًا.

قياس القوة الإجمالية

ويعتمد تصنيف (World Population Review) على قياس القوة الإجمالية للدول، مثل القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والتأثير الثقافي، ويُعدّ تحديد أقوى دول العالم عمليةً أكثر تعقيدًا مما قد يتصوره الكثيرون، وتتخذ القوة أشكالًا عديدة، من القوة العسكرية إلى القوة الاقتصادية، والنفوذ السياسي، والتأثير الثقافي.

وتُشكّل أقوى دول العالم أنماط الاقتصاد العالمي، وتحافظ على جيوش قوية، وتضع سياسات خارجية يتردد صداها في جميع أنحاء العالم.

وتُصنّف مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، بالتعاون مع مجموعة «بي إيه في»، وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، أقوى دول العالم في تصنيفها السنوي لأفضل الدول.

أقوى 10 دول في العالم

تُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم، إذ تمتلك أكبر اقتصاد في العالم، ويفوق إنفاق الولايات المتحدة الدفاعي مجموع إنفاق الدول العشر التالية لها في الإنفاق الدفاعي «الصين، الهند، روسيا، المملكة المتحدة، السعودية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، وإيطاليا».

وتُعدّ الصين وروسيا ثاني وثالث أقوى دول العالم، وتشتهران بإنفاقهما العسكري الضخم وامتدادهما الجغرافي الهائل، كما تمتلك الصين اقتصادًا ضخمًا بلغ ناتجه المحلي الإجمالي 18 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، تليها في القائمة ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، وكلها دول ذات اقتصادات ضخمة، وتقدم مساعدات دولية كبيرة، رغم تغيير بعض المراكز في قائمة 2026، فإن 9 من الدول العشر الأولى هي دول موجودة في قائمة العام الماضي.

أقوى 10 دول في العالم 2026

1- الولايات المتحدة

2- الصين

3- روسيا

4- المملكة المتحدة

5- ألمانيا

6- كوريا الجنوبية

7- فرنسا

8- اليابان

9- المملكة العربية السعودية

10- إسرائيل