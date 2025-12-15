شكرا لقرائتكم خبر "ليدار للاستثمار" تفتتح مركز مبيعات مشروع "دار مكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة "ليدار للاستثمار" افتتاح مركز مبيعات مشروعها السكني "دار مكة" في مدينة مكة المكرمة، في خطوة تعكس توسّع الشركة وتعزيز حضورها في واحدة من أكثر المدن أهمية وحيوية على مستوى المملكة، وذلك ضمن توجهها لتقديم منتجات سكنية بمعايير عصرية تلبي تطلعات العملاء وتتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُعد مشروع "دار مكة" من أبرز وأكبر المشاريع السكنية التي تطورها "ليدار" ضمن ضاحية بوابة مكة بالشراكة مع "NHC"، حيث يمتد على مساحة أرض تبلغ 236,173.81 مترًا مربعًا، ويضم 932 وحدة سكنية موزعة على نموذجين رئيسيين هما "الوئام" و"الفيء"، بمسطحات بناء تتجاوز 266 مترًا مربعًا لكل نموذج، مما يوفِّر حلولًا سكنية متنوعة تلائم احتياجات الأسر السعودية بمختلف شرائحها.

يقع المشروع على بُعد 28 كيلومترًا فقط من الحرم المكي الشريف، ليمنح قاطنيه سكنًا يلامس الروح وقربًا من أطهر البقاع، إلى جانب موقعه الاستراتيجي المرتبط بشبكة من المرافق والخدمات الحيوية التي تعزّز من جودة الحياة للسكان.

وفي هذا السياق، أوضح سعود بن سلطان العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار" أن افتتاح مركز المبيعات يهدف إلى تمكين العملاء من الاطلاع المباشر على تفاصيل المشروع ومكوناته، والتعرّف على النماذج السكنية والمخططات وخيارات التمويل المتاحة، من خلال توفير تجربة متكاملة تسهّل على العملاء اتخاذ القرار، وتدعم جاهزية المشروع لتلبية متطلبات الأسر وفق معايير عمرانية وتصميمية عالية".

يُذكر أن "ليدار للاستثمار" تسعى إلى تطوير مشاريع عقارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتسعى الشركة من خلال مشاريعها إلى تقديم حلول سكنية متكاملة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مع التركيز على تعزيز جودة الحياة وخلق مجتمعات متكاملة تعكس الهوية السعودية وقيمها الأصيلة.