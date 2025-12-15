البرهان يصل الرياض

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن عبدالفتاح البرهان إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة مقدمة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان في استقبال القائد الأعلى للجيش السوداني نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

توقع مراقبون ان تتمحور الزيارة حول انجاح عمليات وقف النار في السودان،، وكان الأمير السعودي قد طلب في وقت سابق من الشهر الفارط وأثناء زيارته التاريخية إلى واشنطن من الرئيس دونالد ترامب أن يتدخل بصورة شخصية لايقاف الحرب في السودان الذي تتجه نحو اتمام عامها الثالث. ووعد الرئيس الأمريكي حينها بالتدخل المباشر وتسخير كافة الامكانيات نحو تحقيق السلام.