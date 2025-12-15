تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 15-12-2025

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على مكاسب قوية بتداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، في مرحلة تجميع سريع للزخم الإيجابي الذي قد يساعده على استئناف تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي يعزز من هيمنة هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.