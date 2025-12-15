الاقتصاد

سعر سهم التصنيع (2060) يعزز من مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 15-12-2024

سعر سهم التصنيع (2060) يعزز من مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 15-12-2024

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-15 00:14AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني (8050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.84 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 8.71 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

