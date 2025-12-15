بحر العرب (7201) يظهر المزيد من الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 15-12-2025

تراجع سعر سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني (8050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.84 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 8.71 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط