سعر سهم الأندية للرياضة (6018) يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 15-12-2025

تراجع سهم جبل عمر للتطوير (4250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، والذي يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، خاصة مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 16.43 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 14.83 ريال مع وجود فرص قوية لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط