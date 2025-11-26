ابتداءً من اليوم.. السعودية تمنح مواطني 60 دولة تأشيرة مجانية عند الوصول إلى المطار

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 07:10 صباحاً - تستعد المملكة العربية السعودية لإعادة استقبال السياح من أكثر من 60 دولة حول العالم، وذلك عبر استئناف إصدار التأشيرة السياحية التي توقفت خلال الفترة الماضية . وبحسب تصريح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، سيتم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بعد شهر من الآن في إطار تعزيز القطاع السياحي وتسهيل دخول الزوار من مختلف الدول ضفحرك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية

وأوضح وزير السياحة أن المملكة أطلقت التأشيرة السياحية الإلكترونية لأول مرة عام 2019 عبر استهداف 49 دولة تم اختيارها لأنها تمثل 80% من حجم السفر العالمي والإنفاق السياحي. ومع الوقت، تم إضافة أكثر من 15 دولة جديدة إلى قائمة الدول المسموح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة.

قائمة الدول المسموح لها بالتأشيرة السياحية السعودية

تشمل قائمة الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية السعودية كلًا من:

(الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، آيرلندا، ليختنشتاين، ليتوانيا، موناكو، أندورا، روسيا، مالطا، الجبل الأسود، سان مارينو، أوكرانيا، المملكة المتحدة، البرتغال، بولندا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، رومانيا، سلوفاكيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، إسبانيا، السويد، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النرويج، لوكسمبورغ، فرنسا، ألمانيا، اليونان، سلوفينيا، هولندا، هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، بروناي، اليابان، سنغافورة، ماليزيا، كوريا الجنوبية، كازاخستان، الصين (هونغ كونغ – ماكاو – تايوان)، أوقيانوسيا، أستراليا، نيوزيلندا).

خطوات الحصول على التأشيرة السياحية السعودية

يمكن للسياح الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية بسهولة، سواء عند الوصول عبر المنافذ الرسمية أو عبر المنصة الإلكترونية. وتشمل الخطوات:

تسجيل الدخول إلى بوابة التأشيرة السياحية الإلكترونية .

. إنشاء حساب جديد عبر البريد الإلكتروني.

تفعيل الحساب واستلام رمز التحقق.

الدخول إلى صفحة التقديم الرئيسية.

إرفاق البيانات الشخصية ودفع رسوم التأشيرة.

كما يمكن الحصول على التأشيرة مباشرة عند الوصول من مكاتب الجوازات في المطارات والمنافذ الحدودية.

مدة صلاحية التأشيرة السياحية

بدأت المملكة في الربع الأخير من عام 2019 استقبال السياح من خارج المملكة عبر تأشيرة سياحية صالحة لمدة عام كامل، مع السماح بالإقامة داخل المملكة لمدة تصل إلى 90 يومًا متواصلة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السياحة ونقل صورة المملكة وتراثها للعالم.

رسوم التأشيرة السياحية في السعودية

تبلغ رسوم التأشيرة السياحية الإلكترونية حوالي 535 ريال سعودي (143 دولارًا أمريكيًا)، وتشمل التكلفة تأمينًا صحيًا كاملًا طوال مدة إقامة الزائر داخل المملكة.