شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 15-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-15 12:47PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 0.1324، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مستغلاً توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.
لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 0.1324، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 0.1255.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط