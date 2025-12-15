المملكة المتحدة تستعد لتطبيق تنظيم شامل للأصول الرقمية بدءا من أكتوبر 2027

من المقرر أن تبدأ المملكة المتحدة تطبيق الإطار التنظيمي الجديد للعملات الرقمية في أكتوبر 2027، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الوزارة المختصة، موضحا أن مشروع القانون لم يشهد سوى تعديلات طفيفة منذ نشره الأولي في وقت سابق من عام 2025.

في المقابل، أعربت” ناتالي لويس”، الشريكة في “Travers Smith”، عن أملها في أن تتجاوز الصيغة النهائية هذه التعديلات المحدودة، مشيرة إلى وجود إشكاليات قانونية تقنية في المسودة الحالية.

وأكدت وزيرة المالية “رايتشل ريفز” أن القواعد الجديدة ستوفر مسار تنظيمي واضح وتعزز حماية المستهلك، وتحد من ممارسات الجهات غير الملتزمة.

وقد لاقى الإعلان ترحيبا من قطاع الكريبتو، حيث أشار “دانيال سليتزكين”، رئيس “Gemini” في المملكة المتحدة، إلى أن الشركات طال انتظارها لوضوح تنظيمي يسمح لها بالبدء في الاستعداد للامتثال للمتطلبات الجديدة.

وتتماشى الخطوة البريطانية بشكل أكبر مع النهج الأميركي بدلا من الأوروبي، لا سيما في ظل تشريعات مثل قانون GENIUS Act، مع نية لندن التعاون مع واشنطن عبر فريق عمل مشترك لوضع أفضل الممارسات لتنظيم الأصول الرقمية.

وفي هذا الإطار، يواصل كل من هيئة السلوك المالي (FCA) وبنك إنجلترا العمل على تطوير قواعد مخصصة تشمل التداول، إساءة استخدام السوق، الحفظ، الإصدار، وتنظيم العملات المستقرة، مع استهداف الانتهاء من هذه الأطر بحلول نهاية عام 2026.

يرى “ألبش باتيل”، مدير الشراكات الاستراتيجية في “Cartex”، أن مقترحات بنك إنجلترا تمثل استجابة محسوبة للتطورات الدولية، داعيا الشركات إلى التفاعل المبكر مع الإطار التنظيمي وبناء جاهزيتها من الآن.

ورغم هذا التقدم، لا تزال الجهات الرقابية تحذر من المخاطر المرتبطة بالقطاع، مؤكدة أن الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على احتمالية كبيرة للخسائر.

