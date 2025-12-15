ترقب المزيد من التقلبات في سوق العملات الرقمية مع أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية

يستعد سوق العملات الرقمية لأسبوع حافل بالتقلبات مع ترقب إصدار بيانات اقتصادية مؤثرة، حيث تراجع سعر البيتكوين مجددا في هبوط معتاد بنهاية يوم الأحد، ليتداول لفترة وجيزة دون مستوى 88 ألف دولار قبل أن يتعافى قرب 89 ألف صباح اليوم الاثنين في الأسواق الآسيوية.

وأشار حساب “Kobeissi Letter” على منصة X إلى صدور كمّ كبير من البيانات الاقتصادية المؤجلة، وعلى رأسها تقارير التضخم، في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” نجاح الرسوم الجمركية في تحقيق إيرادات ضخمة.

ورغم حصول بعض شركات الكريبتو على موافقات مشروطة للتحول إلى بنوك ائتمان وطنية، فإن ذلك لم ينجح في دعم السوق.

الأسبوع الحالي يشهد صدور بيانات مبيعات التجزئة والوظائف، إلى جانب اصدار مؤشرات مديري المشتريات، قبل ترقب بيانات التضخم يومي الخميس والجمعة، خاصة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهما عنصران أساسيان في توجيه توقعات الأسواق وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

في سوق الكريبتو، قاد البيتكوين التراجع، بينما حافظ سعر الإيثيريوم على التداول فوق مستوى 3000 دولار، في حين بقيت معظم العملات الرقمية البديلة تحت الضغط.

بشكل عام، يُتوقع استمرار التقلبات خلال الأيام المقبلة خاصة في ظل هذا الكم من البيانات الاقتصادية المرتقب صدورها.

