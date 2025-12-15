الأمير الوليد بن طلال يقترب من إتمام صفقة تاريخيّة مع نادي الهلال

دبي - فريق التحرير: يقترب الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، من إتمام صفقة تاريخيّة للاستحواذ الكامل على نادي الهلال السّعوديّ في خطوة غير مسبوقة في مسار الرّياضة السّعوديّة مع ترجيحات بإعلانها رسميًّا قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأوّل) الجاري.

وبحسب جريدة الشّرق الأوسط، فإنّ الصّفقة بلغت مراحلها النّهائيّة بعد مفاوضات امتدّت لنحو عام كامل ولم يتبقَّ سوى بعض التّفاصيل البسيطة الّتي تفصل الأمير الوليد بن طلال عن امتلاك النّادي بنسبة مئة في المئة.

في السّياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنّ نادي الاتّحاد، المملوك حاليًّا من صندوق الاستثمارات العامّة، لا يبدو قريبًا من التّنازل في الوقت الرّاهن، في ظلّ استمرار المفاوضات مع عدد من المستثمرين، من بينهم عبد الله صالح كامل وشقيقه محيي وآخرون، مرجّحة أن تستغرق هذه المباحثات أكثر من ثلاثة أشهر مقبلة، مع وضع مشابه لناديَي النّصر والأهليّ.

كما لفتت المصادر إلى عدم وجود تطوّرات جديدة تتعلّق بتخصيص ناديَي الشّباب والاتفاق، إذ لم تصل العروض المقدّمة إلى مراحل متقدّمة، ولا تزال بحاجة إلى وقت أطول قد يمتدّ حتّى نهاية العام المقبل.