سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يرتفع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-01-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) مع تداولات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وقوة الاتجاه الرئيسي الصاعد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.