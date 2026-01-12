سعر البتكوين (BTCUSD) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 12-01-2026

قفز سعر الذهب (GOLD) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتجاوز مستوى المقاومة التاريخي عند 4,550 دولار، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، مسجلاً بذلك مستويات قياسية جديدة تعكس قوة الزخم الصاعد المسيطر على حركة السعر.

ويتعزز هذا الأداء الإيجابي مع استمرار تداولات الذهب أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يدعم استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، الأمر الذي يبقي فرص مواصلة الصعود قائمة خلال الفترة القريبة.