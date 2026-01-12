سعر الدولار مقابل الفرنك ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 12-01-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليجني الزوج بهذا الانخفاض أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً عن طريق تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ما قد يساعده على التعافي والصعود من جديد.