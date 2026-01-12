سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 12-01-2025

شهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) هبوطاً حاداً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول الزوج بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.