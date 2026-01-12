سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 12-01-2026

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) صعوداً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ثبات مستوى الدعم المحوري عند 90,000$، وهو ما وفر للسعر زخماً إيجابياً واضحاً، يأتي ذلك في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

وفي الخلفية الفنية نلاحظ بدء توارد إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد نجاح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه مساحة أوسع لتحقيق تلك المكاسب، في محاولة للتخلص من الضغط السلبي الناتج عن تداولاته السابقة دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.