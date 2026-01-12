سعر النفط خام برنت يتراجع في تداولات تتسم بالتذبذب – توقعات اليوم – 12-01-2026

صعد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 0.5710، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.