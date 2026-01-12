- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 12-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-12 02:12AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر الذهب (GOLD) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتجاوز مستوى المقاومة التاريخي عند 4,550 دولار، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، مسجلاً بذلك مستويات قياسية جديدة تعكس قوة الزخم الصاعد المسيطر على حركة السعر.
ويتعزز هذا الأداء الإيجابي مع استمرار تداولات الذهب أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يدعم استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، الأمر الذي يبقي فرص مواصلة الصعود قائمة خلال الفترة القريبة.