الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 12-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 12-01-2026 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 12-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 12-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-12 02:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر الذهب (GOLD) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتجاوز مستوى المقاومة التاريخي عند 4,550 دولار، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، مسجلاً بذلك مستويات قياسية جديدة تعكس قوة الزخم الصاعد المسيطر على حركة السعر.

 

ويتعزز هذا الأداء الإيجابي مع استمرار تداولات الذهب أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يدعم استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، الأمر الذي يبقي فرص مواصلة الصعود قائمة خلال الفترة القريبة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا