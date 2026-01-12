الاقتصاد

سعر البلاتين يجدد المحاولات الإيجابية– توقعات اليوم 12-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-12 05:20AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استند سعر البلاتين بتداولاته الأخيرة فوق مستوى 2.0% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز عند 2230.00$ لنلاحظ تشكيله بتداولات هذا الصباح لاندفاع صاعد قوي متجاوزا بذلك العائق المستقر عند 2320.00$ مسجلا بذلك لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 2375.00$.

 

بالرغم من استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ألا أن نجاح السعر بالصمود فوق 2320.00$ سيمنحه فرصة لاستئناف المحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 2415.00$ ومن ثم ليكرر الضغط على المقاومة المستقرة عند 2467.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2265.00$ و 2415.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

