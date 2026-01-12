الاقتصاد

سعر النحاس يحوم قرب الحاجز-توقعات اليوم 12-1-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحوم قرب الحاجز-توقعات اليوم 12-1-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-12 05:20AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قدّم سعر النحاس منذ تداولات هذا الصباح المزيد من المحاولات الإيجابية ليقترب بذلك من الحاجز المتمركز عند 5.9700$ والذي يشكل بدوره مستوى 2.00% فيبوناتشي الامتدادي ليعوق بثباته فرص تسجيل السعر لأي مكاسب تاريخية جديدة مع توفير فرصة لتقديم تداولات تصحيحية جديدة ليستهدف قريبا لمستوى 5.7500$ و5.5800$ على التوالي

 

أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه، سيعزز ذلك فرص استئناف الهجوم الرئيسي الصاعد لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 6.1200$  ومن ثم ليضغط على مقاومة القناة الصاعدة الرئيسية والممتدة نحو 6.2000$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 5.9700$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
