الين يبدأ في التعافي من أدنى مستوى في عام بفضل التحقيق الجنائي مع جيروم باول

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتخلي عن ذروة 4 أسابيع

•تجدد المخاوف حول استقرار الاحتياطي الفيدرالي

•احتمال إجراء انتخابات عامة مبكرة في اليابان في فبراير

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في عام مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،مستفيدًا من تراجع مستويات العملة الأمريكية بسبب تجدد المخاوف حول استقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وذلك بعد أن فتح المدعون العامون الأمريكيون تحقيقاً جنائياً مع رئيس المجلس "جيروم باول".



ويكبح مكاسب الين ، تزايد الغموض السياسي الداخلي في اليابان، وذلك بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" تدرس بجدية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في شهر فبراير المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى ( 157.52¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.92¥)، و سجل أعلى مستوى عند (158.21¥) الأعلى منذ يناير 2025.



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ،في رابع خسارة يومية على التوالي ،بسبب التطورات السياسية في اليابان ،بالإضافة إلى صدور بيانات إيجابية عن سوق العمل الأمريكي.



•وفقد الين الياباني الأسبوع المنصرم نسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي،في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.3% ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،فى طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الخمسة الأخيرة ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي بسبب تجدد المخاوف حول استقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي "أكبر بنك مركزي فى العالم" ، وذلك بعد أن فتح المدعون العامون الأمريكيون تحقيقاً جنائياً رسمياً مع رئيس المجلس "جيروم باول".



ويعتبر فتح وزارة العدل الأمريكية لتحقيق جنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة غير مسبوقة فى تاريخ الولايات المتحدة ،ويعصف بمستويات الثقة في استقلالية السياسة النقدية الأمريكية.



ويرى المحللون أن هذا التحقيق، الذي يدور حول شهادات سابقة لباول ،يضع استقرار النظام المالي العالمي على المحك، ويهدد بزيادة وتيرة التقلبات في أسواق المال خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه، كسر جيروم باول صمته مؤكداً خضوعه لهذا التحقيق الجنائي، وموجهاً رسالة شديدة اللهجة للسلطات والأسواق على حد سواء؛ حيث شدد على أنه لن يرضخ لما وصفها بمحاولات الترهيب التي تمارسها إدارة الرئيس ترامب.



قال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني في سيدني: لقد سئم باول من الانتقادات من بعيد، ومن الواضح أنه ينتقل إلى الهجوم.وأضاف أتريل: هذه الحرب المفتوحة بين الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الأمريكية - وإذا أخذنا تصريحات باول على محمل الجد - فهي بالتأكيد لا تصب في مصلحة الدولار الأمريكي.



انتخابات يابانية مبكرة

أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) اليوم، الاثنين أن رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" تدرس بجدية خيار حلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في شهر فبراير المقبل.



تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في محاولة من تاكايتشي لتعزيز تفويضها الشعبي وتأمين أغلبية برلمانية مريحة تضمن تمرير ميزانية السنة المالية 2026 والإصلاحات الاقتصادية المقترحة، خاصة وأن الحكومة الحالية تواجه تحديات في تمرير التشريعات داخل البرلمان المنقسم.



وقد تسببت هذه الأنباء في حالة من الغموض السياسي لدى المستثمرين، مما انعكس فوراً على تحركات الين الياباني في أسواق الصرف، وسط ترقب لتأثير هذه الانتخابات على قرارات البنك المركزي الياباني بشأن رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.



نظرة فنية

