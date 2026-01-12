جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي.. منصة لتعزيز الابتكار ودعم الإنتاج المحلي

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، جلسة حوارية حول الابتكار الزراعي، استضافت حامد الحامد، رئيس جمعية رواد الزراعة الإماراتية، مؤسس مجموعة غراسيا الزراعية.

حضر الجلسة، مبارك القصيلي المنصوري رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة في الجائزة، وعدد من المسؤولين ونخبة من المزارعين، ورواد الأعمال والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وتناولت الجلسة، التي أدارتها شيخة العبدولي من إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ، دور الجائزة في تعزيز الابتكار الزراعي ودعم الإنتاج المحلي، كما سلطت الضوء على واقع الزراعة الحديثة في الدولة، وآفاقها المستقبلية، ودور الابتكار والتقنيات المتقدمة في تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.

وأكد حامد الحامد، خلال الجلسة، أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، تعد إحدى أهم المبادرات الوطنية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل عبر تحفيز الابتكار، وتنظيم العمل المؤسسي، وتبادل المعرفة، وإتاحة الفرصة للمشاركين للاحتكاك بتجارب محلية وعالمية ناجحة.

وأوضح، وهو أحد الفائزين بالجائزة، أن المشاركة في الجوائز تدفع المزارعين إلى تطوير مشاريعهم، ورفع جودة مبادراتهم، مشيرا إلى أن مجموعة غراسيا حصدت عدة جوائز رئيسية وفرعية على المستويين المحلي والعالمي، وتواصل مشاركتها في مختلف المحافل انطلاقا من إيمانها برسالة رد الجميل للوطن.

وأضاف أن مفهوم الزراعة في الدولة تجاوز المفهوم التقليدي القائم على "الأرض والبذرة والماء"، لتتحول إلى منظومة اقتصادية متكاملة تعتمد على العلم، والتخطيط الإستراتيجي، والتكنولوجيا الحديثة، وبناء العلامة التجارية، مشيرا إلى أن مجموعة غراسيا تمثل اليوم نموذجا وطنيا رائدا في هذا التوجه، كونها منظومة زراعية وطنية متكاملة تضم أكثر من 30 قطاعا مختلفا تحت مظلة المفهوم الزراعي الحديث.

وذكر أن التحديات التي تواجه الزراعة في الدولة تعد أقل بكثير من تلك التي تواجه العديد من الدول الخضراء، بفضل دعم القيادة الرشيدة وما تتمتع به الدولة من بنية تحتية متقدمة، ودعم حكومي مستمر، وسياسات واضحة تعزز الابتكار والاستثمار الزراعي، لافتا إلى أن هذه المقومات أسهمت في تمكين المزارعين من خوض تجارب زراعية نوعية كانت تعد في السابق غير ممكنة.

وأشار إلى أن مفهوم الزراعة الحديثة فتح آفاقًا واسعة للاستثمار، مؤكدا أن التكنولوجيا الزراعية وسيلة وليست غاية، ويجب استثمارها بالشكل الأمثل لتعزيز جودة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن مجموعة غراسيا تعتمد على أنظمة الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي في ترشيد استهلاك المياه، وتحسين إدارة العناصر الغذائية، ورفع جودة المنتج، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات والخبرة الميدانية، بما يحقق كفاءة أعلى واستدامة طويلة الأمد.

وأكد أهمية ثقافة التعاون والتكامل بين المزارعين، مشيرا إلى أن التعاون بين المزارعين وتبادل الخبرات يسهمان في تسريع النمو وتحقيق نتائج أفضل للقطاع ككل.

وأضاف أن الزراعة المحلية اليوم تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم بها الجائزة في دعم الإنتاج المحلي وتوفير كافة مقومات التميز والنجاح للمزارعين.

ودعا المزارعين ورواد القطاع الزراعي إلى استثمار هذه المنصة الملهمة والمشاركة في الجائزة، مؤكدا استعداد جمعية رواد الزراعة الإماراتية ومجموعة غراسيا لتقديم الدعم والمشورة للمشاركين.