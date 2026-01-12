تكنولوجيا: Dreame تطلق Leaptic Cube: كاميرا أكشن مبتكرة بعدسة قابلة للفصل ودقة 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Dreame عن كاميرا الأكشن Leaptic Cube، وصممتها لتقديم مرونة عالية في أساليب التصوير بفضل وحدة كاميرا قابلة للفصل بدقة 8K.

تعتمد وحدة الكاميرا على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.3 بوصة، وتوفر نطاقًا ديناميكيًا يصل إلى 13.5 وقفة. وتستخدم عدسة بفتحة f/2.8 مع مجال رؤية واسع يبلغ 155 درجة، ما يتيح التقاط مشاهد أكثر اتساعًا ووضوحًا.

تعمل الوحدة المنفصلة على التصوير على مسافة تصل إلى 30 مترًا بعيدًا عن الجسم الرئيسي، مع نقل الفيديو لاسلكيًا عبر تقنية ProSync لمدة تصل إلى 90 دقيقة، وفقًا لما ذكرته الشركة.

يضم الهيكل الرئيسي شاشة لمس LCD قياس 2.27 بوصة للتحكم في الإعدادات. وتصل مدة التشغيل إلى نحو 200 دقيقة عند تركيب الكاميرا على الجسم سواء كانت موجهة للأمام أو للخلف.

يعالج معالج ذكاء اصطناعي بتقنية 4 نانومتر الصور ومقاطع الفيديو، ويطبق مزايا مثل تحسين المشاهد، وتتبع الأجسام، وتعزيز الصوت، إلى جانب تأثيرات الجمال الطبيعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تدمج الكاميرا المساعد الصوتي الذكي Moko، الذي يتيح تغيير الإعدادات والتحكم في التصوير عبر الأوامر الصوتية حتى دون صياغة دقيقة، كما تدعم التحكم عبر إيماءات اليد لزيادة سهولة الاستخدام.

تُحفظ مقاطع الفيديو على سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، مع دعم بطاقات microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت. وتُسجل الفيديوهات بصيغة 10-bit P-Log للحفاظ على معلومات لونية أوسع في محتوى HDR وتسهيل المعالجة اللاحقة.

