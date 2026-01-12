إجازة تصاميم مشروعات انشائية وتنموية إيرادية بولاية النيل الأبيض

- 1/2
أجاز الاجتماع المشترك بين حكومة ولاية النيل الأبيض الأحد برئاسة الفريق الركن قمرالدين محمد فضل والى النيل الأبيض مع شركة زادنا العالمية التصاميم الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات البنى التحتية لعدد من المنشآت بمدن الولاية، والتى تشمل مبنى التحصيل الموحد، المدينة الطبية، بورصة الشاحنات، والفندق الرئاسي بمدينة كوستي، وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اتحاد أصحاب العمل بالولاية .
وأكدت الأستاذة فاطمة الحاج وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة أن الاجتماع ناقش التصاميم المقدمة من خبراء شركة ( بايوند) الصينية، وتم الاتفاق على تنفيذها باعتبارها مشروعات ذات عائد اقتصادى وتنموى مهم، وأشارت إلى أن الولاية تعمل بتناغم مع شركة زادنا في مستويات التنفيذ والتمويل عبر المصارف.
من جانبه أوضح المهندس يوسف أحمد فضل المولى وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف أن التصاميم جاءت بطراز معماري حديث وفريد، وهي نتاج ورشة عمل مشتركة مع شركة زادنا بالخرطوم، واكد أنها مشروعات كبرى تنهض بالولاية وتدفع مسيرتها التنموية .
وفي ذات السياق أعلن اللواء (م) بكري صالح مدير شركة زادنا قطاع النيل الأبيض جاهزية الشركة لتنفيذ مصفوفة المشروعات الخدمية والتنموية التي تم التوقيع عليها مع حكومة الولاية ، واكد أن فلسفة الشركة تقوم على الاستفادة من عوائد هذه المشروعات لتمويل مشروعات جديدة بالولاية.
كما عبر الأستاذ مهدي الطيب الخليفة رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية عن سعادته ببدء الخطوات الفعلية لتنفيذ هذه المشروعات الإيرادية، وأعلن عن دعم الاتحاد لبرامج حكومة النيل الأبيض في مجالات التنمية والإعمار لما لها من انعكاسات إيجابية على الخدمات المقدمة لمواطني الولاية.
