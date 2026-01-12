سعر الغاز الطبيعي يحقق الهدف-توقعات اليوم 12-1-2026

فعّل سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة للمسار التصحيحي الهابط المقترح سابقا لنلاحظ استهدافه بذلك لمستوى 49270 ليقترب من الدعم المتمركز عند 49220 ومن ثم ليقدم بعض التداولات الجانبية نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض.

نود التنويه إلى أن الثبات المتكرر فوق الدعم الحالي سيعيد للسعر فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة لنتوقع اندفاعه قريبا نحو 49370 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمركز قرب 49445 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف المحاولات الصاعدة, أما هبوطه دون الدعم وتقديم إغلاق سلبي سيؤكد ذلك استسلامه مجددا للسيناريو التصحيحي الهابط لنتوقع تسلله مباشرة نحو 49090 و48990 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 49200 و 49445

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع