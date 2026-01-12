سعر اليورو مقابل الين يقفز فوق العائق-توقعات اليوم 12-1-2026

لا جديد لدى سعر المؤشر بالرغم من تمركزه المستمر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة ليتأثر باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليحافظ بذلك على تذبذبه قرب مستوى 6930.00.

بشكل عام, سنبقى على ترجيح المحاولات الصاعدة بثبات السعر فوق الدعم المتمثل بمستوى 6900.00 ليكرر محاولات الضغط على المقاومة الممتدة نحو 6985.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, بينما تسلله دون الدعم وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط ليشكل مستوى 6860.00 المحطة السلبية الأولى أمامه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6900.00 و 6980.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم