ضجّة على مواقع التّواصل بعد توقيف جان يامان عقب وصوله إلى اسطنبول

دبي - فريق التحرير: شهدت اسطنبول ليل أمس مداهمات متزامنة شملت عددًا كبيرًا من أماكن السّهر. وكان من بين هذه الأماكن مطعم Ruby في منطقة أورتاكوي الّذي يُعدّ من الأماكن الّتي يرتادها الممثّل جان يامان باستمرار، ويحرص على زيارته في كلّ مرّة يعود فيها إلى اسطنبول، علمًا أنّه يواصل مسيرته الفنّيّة في إيطاليا ويقيم منذ فترة طويلة في روما.

وبعد إجراء تفتيش ثانٍ متتالٍ داخل المكان، تم توقيف جان يامان.

وظهرت عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ صور أخيرة ليامان من داخل المكان، إذ بدا وهو يلتقط صورًا تذكاريّة مع نجل صاحب المكان علي أونال، كريم جيهان أونال، إلى جانب عدد من المعجبين به.

وتُتابَع التّطوّرات المتعلّقة بملف يامان باهتمام، لا سيّما أنّ محاميه كان برفقته، في وقت يترقّب فيه فريقه في روما مسار القضيّة، نظرًا لارتباطه بعدد من المهرجانات المقرّرة مشاركته فيها خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا التطوّر في ظلّ تشديد السلطات التركيّة خلال الفترة الأخيرة إجراءاتها الرقابيّة، حيث تكثّف حملاتها الأمنيّة لملاحقة عدد من المشاهير وأصحاب الأماكن الترفيهيّة، على خلفيّة قضايا تتعلّق بحيازة أو تعاطي المخدّرات، في إطار سياسة صارمة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، من دون استثناء أيّ شخص مهما كان موقعه أو شهرته.