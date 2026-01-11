صابرين تستعدّ لعمل دراميّ مختلف وتكشف التّفاصيل. 

دبي - فريق التحرير: أعلنت الممثّلة المصريّة صابرين عن تحضيراتها لمسلسل جديد يجري العمل على كتابته حاليًّا، مؤكّدةً أنّه المشروع الأقرب إلى قلبها بين الأعمال الّتي عُرضت عليها خلال الفترة الماضية، لما يحمله من خصوصيّة واختلاف على مستوى الفكرة والشّخصيّات.

وأشارت صابرين لبرنامج “أسرار النّجوم”، إلى أنّها تقدّم في المسلسل شخصيّة تُعرض لأوّل مرّة دراميًّا، إذ تلعب دور أوّل قارئة قرآن كفيفة في مصر وهو ما يتطلّب منها استعدادًا مكثّفًا على المستويَين الفنّيّ والإنسانيّ، سواء من خلال إتقان تلاوة القرآن بصوت معبّر، أو تمثيل تفاصيل الشّخصيّة الّتي تعيش تجربة فقدان البصر طوال أحداث العمل، في إطار دراميّ إنسانيّ مؤثّر.

على صعيد السّينما، تشارك صابرين، حاليًّا في فيلم «المُلحد» المعروض بدور العرض، الّذي يتناول قضيّة انتشار الإلحاد بين بعض الشّباب ويناقش تأثير هذه الظّاهرة على الأفراد والمجتمع.

ويضمّ الفيلم مجموعة من أبرز النّجوم، من بينها أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، نجلاء بدر، وتارا عماد وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمّد العدل ويُعرض وسط اهتمام واسع من الجمهور.