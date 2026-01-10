بهذه الطريقة احتفلت جميلة البداوي بعيد ميلاد عبد الفتّاح جريني

دبي - فريق التحرير: ​نشرت الفنّانة جميلة البداوي عبر منصّة “إنستغرام” لقطات رومنسيّة تجمع بينها وبين زوجها الفنّان عبد الفتّاح جريني بمناسبة عيد ميلاده، معبّرةً عن مشاعرها بكلمات دغدغت قلوب جمهورها.

​ففي تدوينة مفعمة بالمشاعر، وجّهت جميلة رسالة باللغتٰين العربيّة والإنجليزيّة لزوجها قائلة: ​”كلّ عام وأنت الحبّ الأوّل والأخير”.

​وتابعت في رسالتها المؤثّرة واصفةً إيّاه بأنّه قوّتها الهادئة، وأمانيها المستمرّة والحبّ الّذي لا يدعها تسقط أبدًا”. وأضافت:” معك، تبدو الحياة أحنّ، أخفّ ومفعمة بالمعنى. أنا فخور جدًّا برجل من أمثالك، وممتنّة للأبد لأنّني أسير في هذه الحياة معك”.

​يُذكر أنّ هذا الثّنائيّ الفنّيّ قد توّج قصّة حبه الطويلة بالزّواج في عام ٢٠٢٢ بمدينة الدار البيضاء، في حفل زفاف مغربيّ أصيل عكس اعتزازه بهويته، ليستمرّ منذ ذلك الحين في إشراك جمهوره بلحظات الاستقرار والدّعم المتبادل.