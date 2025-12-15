السّينما العالميّة تخسر أبرز وجوهها، وفاة بيتر غرين عن ستين عامًا… إقرأ التّفاصيل

دبي - فريق التحرير: خسرت السّينما العالميّة أحد وجوهها المعروفة بوفاة الممثّل الأميركيّ بيتر غرين، عن عمر ناهز ستّين عامًا، في ظروف لم يُكشف عنها رسميًّا حتّى الآن، هذا ما أثار حالة من الغموض والتّساؤلات حول سبب رحيله المفاجئ.

وكان غرين يعيش فترة نشاط فنّيٍّ لافتة، إذ كان يعمل بوتيرة عالية، ولدَيه مشاريع سينمائيّة مقرّرة للعرض خلال عام ٢٠٢٦، من بينها أفلام Cliko وMascots إلى جانب النّجم ميكي رورك، إضافة إلى فيلم وثائقيّ تولّى بنفسه مهمّة روايته، تناول فيه قضيّة كان شغوفًا بها، تتعلّق بوكالة USAID.

وأثار تصريح ممثّل غرين جدلًا واسعًا، إذ قال أنّ الممثّل الرّاحل كان مهتمًّا بكشف الوفيات الّتي وقعت حول العالم نتيجة تفكيك وكالة USAID في الولايات المتّحدة، وهي الوكالة الأميركيّة للتّنمية الدّوليّة المعنيّة بالمساعدات الإنسانيّة والتنمية الاقتصاديّة والتي جرى تقليص دورها خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويمتلك بيتر غرين مسيرة فنّيّة طويلة ومتنوّعة، إذ بدأ مشواره في تسعينات القرن الماضي من خلال مسلسل الشّرطة Hardball، قبل أن يطلّ سينمائيًّا في فيلم Laws of Gravity إلى جانب إيدي فالكو. وفي عام ١٩٩٢، شارك في فيلم الإثارة المستقلّ Clean, Shaven، ليحقّق لاحقًا شهرة واسعة عام ١٩٩٤ من خلال مشاركته في فيلمي Pulp Fiction وThe Mask.

كما شارك في أعمال بارزة أخرى، من بينها The Usual Suspects وTraining Day، وظهر في أدوار متفاوتة في أفلام ومسلسلات مثل War of the Worlds بنسخته الصّادرة عام ٢٠٠٥، ومسلسل Life on Mars، إضافة إلى فيلم The Bounty Hunter إلى جانب جنيفر أنيستون.

ويبقى سبب وفاة بيتر غرين غير معلن رسميًّا، في انتظار أيّة تتوضيحات من عائلته أو ممثّليه، فيما يواصل الوسط الفنّيّ نعيه واستذكار مسيرته السّينمائية المؤثّرة.