البيتكوين يرتد بعد خفض الفائدة الأميركية مع توقعات بموجة صعود أكبر

تام شمس - الجمعة 12 ديسمبر 2025 04:42 مساءً - شهدت أسواق العملات المشفرة انتعاشاً طفيفاً عقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع وصدر يوم الأربعاء، فيما يتوقع محللون أن تكون موجة صعود أكبر في الطريق.

ونفذ البنك المركزي ثلاث عمليات خفض متتالية لأسعار الفائدة بإجمالي 0.75% خلال فترة ثلاثة أشهر امتدت من سبتمبر إلى ديسمبر.

ورغم أن خفض الفائدة يُعد إيجابياً للعملات المشفرة على المدى الطويل من حيث الأساسيات، فإن كل خفض تَرافق مع عمليات بيع قصيرة الأجل، وفقاً لنمط كلاسيكي يُعرف بـ”اشترِ على الشائعة وبِع عند الخبر”، بحسب ما أفادت به شركة التحليلات على السلسلة Santiment يوم الخميس.

وأضافت الشركة أن “الأسواق تشهد عادةً ارتداداً بعد انقشاع الغبار”، وهو ما قد يوفّر فرص تداول يمكن التنبؤ بها.

وتابعت: “حتى الآن، لم يكن هذا الخفض الأخير مختلفاً. ابحث عن مستوى طفيف من الخوف والشك (FUD) أو عمليات بيع من مستثمري التجزئة كإشارة إلى انتهاء الهبوط الخفيف الذي أعقب الخفض”.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة وتكاليف الاقتراض الأرخص عادةً إلى زيادة شهية المخاطرة وتدفق رؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر، مثل العملات المشفرة.

الأنماط التاريخية للمشاعر والأسعار بعد خفض الفائدة الأميركية. المصدر: Santiment

خفض الفائدة كان متوقعاً على نطاق واسع

قال جيف كو، كبير المحللين في CoinEx، لكوينتيليغراف إن خفض الفائدة الأخير من قبل الاحتياطي الفيدرالي كان “متوقعاً إلى حد كبير ومُسعّراً مسبقاً في الأسواق”، لكنه أشار إلى أن مخطط النقاط المحدّث، الذي يعكس توقعات صناع القرار في الفيدرالي لمسار الفائدة المقبل، “مال بشكل طفيف إلى التشدد”.

وأضاف كو أن الأهم هو أن مشتريات سندات الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار تُعد “إجراءً تقنياً لتعزيز سيولة النظام المالي وخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وليست برنامج تحفيز واسع النطاق”.

وتابع: “لكن الأسواق فسّرت ذلك على أنه إيجابي بشكل معتدل، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية وساعدت البيتكوين على تسجيل ارتداد، بالتوازي مع تحسن شهية المخاطرة العامة”.

أسواق البيتكوين تزداد نضجاً

نظر جوريان تيمر، مدير الاقتصاد الكلي العالمي في Fidelity Investments، إلى الإطار الزمني الأطول، مشيراً يوم الخميس إلى أن البيتكوين (BTC) كان أداؤه أضعف هذا العام مقارنة بأسواق الأسهم. لكنه أضاف أن الأسواق باتت أكثر نضجاً مقارنة بالدورات السابقة.

وقال: “من الصعب تحديد ما إذا كنا نشهد شتاءً جديداً للعملات المشفرة في الوقت الفعلي، لكن بالنظر إلى تطور البنية الموجية لمنحنى شبكة البيتكوين الذي يزداد نضجاً، يمكننا أن نرى أن آخر سوق صاعدة يبدو ناضجاً إلى حد كبير”.

وشهدت أسواق العملات المشفرة ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة التداول صباح الجمعة، حيث تعافت البيتكوين من هبوطها بعد الخفض إلى ما دون 90 ألف دولار، لتصعد إلى 93,500 دولار على منصة Coinbase.

غير أن مستوى المقاومة عند هذا السعر كان قوياً مرة أخرى، ما دفع الأصل إلى التراجع نحو 92,300 دولار، حيث يتم تداوله وقت كتابة هذا التقرير.