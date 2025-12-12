البيتكوين أولاً ثم العملات المشفرة على نطاق واسع: داخل الاستراتيجية متعددة الطبقات للأصول الرقمية في الإمارات

تام شمس - الجمعة 12 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - لا تختار دولة الإمارات العربية المتحدة بين البيتكوين والعملات المشفرة الأوسع نطاقاً. بل تعمل، عن قصد، على بناء الاثنين معاً، ولكن في مدن مختلفة ولمراحل مختلفة من التبني.

فقد رسخت أبوظبي، عاصمة الإمارات، مكانتها كمركز للبنية التحتية المؤسسية المرتكزة على بيتكوين (BTC)، مع تركيز واضح على خدمات الحفظ، والسيولة خارج البورصة (OTC)، والتعدين، وأسواق رأس المال الخاضعة للتنظيم. في المقابل، بنت دبي اقتصاداً أوسع للعملات المشفرة يشمل المدفوعات، والعملات المستقرة، وتطبيقات Web3، والألعاب، وترميز الأصول، والمنتجات الموجهة للمستهلكين.

ورغم هذا التمايز، يرى مشاركون في القطاع أن المشهد يعكس استراتيجية طبقية متكاملة لا حالة من الانقسام. وقال غريغ ديفيس، منتج فعالية Bitcoin MENA، أكبر حدث يركز على البيتكوين في الإمارات: “النهجان مكملان لبعضهما”.

وأضاف ديفيس في حديثه إلى Cointelegraph: “إن بناء منظومة واسعة للأصول الرقمية يوجّه الانتباه بطبيعته نحو الأصل الأكثر أماناً واختباراً عبر الزمن، وهو البيتكوين. ومعاً، يخلقان سوقاً متنوعة وديناميكية في مختلف أنحاء الإمارات”.

من جهته، قال ماتياس منده، الشريك المؤسس لمركز دبي للبلوكشين ومؤسس منصة التحقق الاجتماعي Web3 المسماة Bonuz، إن منظومة دبي تعظّم المشاركة والاستخدام في العالم الحقيقي.

وأضاف: “بعبارة بسيطة، أبوظبي تبني ما يشبه وول ستريت للعملات المشفرة، بينما تبني دبي المكان الذي يستخدم فيه الناس هذه التقنية فعلياً في حياتهم اليومية”.

مايكل سايلور خلال فعالية Bitcoin MENA. المصدر: Cointelegraph

أطروحة أبوظبي المؤسسية القائمة على البيتكوين أولاً

يرى ديفيس أن استراتيجية أبوظبي تقوم على تمييز واضح بين البيتكوين ومشهد الأصول الرقمية الأوسع.

وقال: “قامت أبوظبي بعمل جاد لفهم أن البيتكوين كيان مختلف عن بقية مشهد الأصول الرقمية. فالكثير مما يندرج تحت مظلة Web3 لا يزال ذا طابع مضاربي، أو مبنياً حول مشكلات قد لا تكون بحاجة إلى حلول”.

وبحسب ديفيس، فإن التوجه لوضع أبوظبي كمركز مؤسسي للبيتكوين بات واضحاً بالفعل. وأضاف: “حصول كيانات كبرى في أبوظبي على انكشاف مباشر على البيتكوين يشكّل إشارة قوية إلى قناعة طويلة الأمد”. وأشار إلى أن المسارات التنظيمية الأكثر وضوحاً، إلى جانب دعم القطاع العام، جعلت الإمارة وجهة جذابة للشركات التي تتمحور أعمالها حول البيتكوين.

وتدعم التطورات الأخيرة هذه الأطروحة. فقد برزت أبوظبي كنقطة محورية لأنشطة بيتكوين واسعة النطاق وخاضعة للتنظيم، وهو ما تجسد في إطلاق فعالية Bitcoin MENA 2025، التي جمعت مستثمرين مؤسسيين ومعدّنين ومزودي بنية تحتية لمناقشة قضايا الحفظ والتعدين واستراتيجيات الخزينة.

كما وسعت شركات عالمية، مثل Galaxy Digital، حضورها في أبوظبي ضمن إطار سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، مستشهدة بالوضوح التنظيمي والطلب المؤسسي. وفي الوقت نفسه، حصلت منصة Binance على موافقات تنظيمية كاملة تشمل التداول والمقاصة والحفظ.

دبي تبني طبقة الاقتصاد المشفّر

في حين تركز أبوظبي على المسارات المؤسسية، اعتمدت دبي نهجاً أوسع، صممت من خلاله بيئة تنظيمية تهدف إلى دعم صناعات كاملة قائمة على الأصول الرقمية.

وقال منده لCointelegraph: “تحاول دبي بناء الاقتصاد المشفّر الكامل حول ذلك، من تطبيقات المستهلكين والعلامات التجارية، إلى المدفوعات، والألعاب، وصناع المحتوى، وترميز الأصول”.

وأوضح أن تلاقي العملات المستقرة، والأصول الحقيقية المرمّزة (RWAs)، والتطبيقات الموجهة للمستخدمين، خلق طبقة اقتصادية جديدة تتجاوز مجرد التداول.

وأضاف: “ستكون العملات المستقرة هي الواجهة الظاهرة، عبر تدفقات بسيطة من نوع المسح والدفع، بينما تجلب الأصول الحقيقية المرمّزة رأس مال مؤسسياً كبيراً إلى البلوكشين”. كما أشار إلى أن الهويات الرقمية القائمة على البلوكشين، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والقسائم، والتذاكر، تجعل المنظومة بأكملها أكثر إنسانية و”مفيدة للحياة اليومية”.

وكان الوضوح التنظيمي في دبي عاملاً أساسياً في تمكين هذه الرؤية. وقال منده: “العامل الأهم هو الوضوح. فالمؤسسون يعرفون ما الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وما نوع الترخيص المطلوب، وأي إطار تنظيمي ينطبق عليهم، ما يتيح لهم تصميم المنتجات ونماذج التوكنات بمسار واضح”.

غير أن هذا الوضوح لا يزيل جميع العوائق. وأوضح منده أن التحديات لا تزال قائمة عند التقاطع مع التمويل التقليدي، لا سيما في ما يتعلق بالخدمات المصرفية ومسارات التحويل من وإلى العملات الورقية، وكذلك في المجالات التجريبية مثل التمويل اللامركزي والمنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs)، حيث لا تزال الأطر التنظيمية قيد التطور.

العملات المستقرة تبرز كأول مسار للاستخدام الجماهيري

مع تطور اقتصاد العملات المشفرة في دبي، يشير عدد من قادة القطاع إلى أن المدفوعات والعملات المستقرة تمثل المجال الأول للتبني الحقيقي والمستدام في العالم الواقعي.

وقال باتريك نغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Zeta Network Group، لCointelegraph: “ستقود البنية التحتية للمدفوعات والعملات المستقرة هذا التحول، لأنها تعالج مشكلة عالمية وملحّة، وهي التسويات العابرة للحدود التي لا تزال بطيئة ومكلفة ومجزأة”.

وأضاف نغان أن الوضوح التنظيمي يمنح المؤسسات المالية الثقة لدمج مسارات التسوية الرقمية مباشرة في الأنشطة التجارية. وقال: “بمجرد توفر هذه المسارات، يتبعها الحجم. وهنا سيظهر أول شكل مستدام من التبني في العالم الحقيقي”.

ووافقه الرأي مارشيلو ماري، مؤسس SingularityDAO، مشيراً إلى أن العملات المستقرة باتت أكثر اندماجاً في الحياة اليومية مما يدركه كثيرون خارج المنطقة.

وقال: “في دبي، تُستخدم USDT وUSDC أكثر مما يتخيله البعض، سواء في الإيجارات، أو التحويلات المالية، أو العقارات، أو مدفوعات الخدمات. ستأتي الألعاب وصناع محتوى Web3 لاحقاً، لكن العملات المستقرة هي الجسر الأول نحو المنفعة الواقعية”.

ولم يقتصر الاهتمام بالعملات المستقرة على الشركات المشفّرة فقط، إذ لفتت أيضاً انتباه شركات تقليدية كبرى في الإمارات. فقد أعلنت شركة الاتصالات الحكومية e&، يوم الخميس، أنها تستعد لاختبار عملة مستقرة مدعومة بالدرهم لاستخدامها في دفع الفواتير.

ومع ذلك، أشار كل من نغان وماري إلى أنه رغم توفر الوضوح التنظيمي، لا تزال الجداول الزمنية التشغيلية والعلاقات المصرفية تشكّل أكبر عنق زجاجة. وقال نغان: “القواعد واضحة، لكن التنفيذ يتطلب صبراً وانضباطاً تشغيلياً عالياً”.