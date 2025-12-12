تقرير: Coinbase قد تطلق أسواق التنبؤ والأسهم المُرمَّزة يوم الأربعاء

تام شمس - الجمعة 12 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - قد تكون منصة Coinbase، أكبر منصة تداول عملات مشفرة في الولايات المتحدة من حيث حجم التداول، على بُعد أيام قليلة من الكشف عن دخولها إلى أسواق التنبؤ والأسهم المُرمَّزة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

وأفادت بلومبرغ، يوم الخميس، بأن Coinbase تخطط للإعلان الأسبوع المقبل عن إطلاق أسواق تنبؤ وأسهم مُرمَّزة، نقلاً عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وعند طلب تعليق من Cointelegraph قال متحدث باسم Coinbase إن الشركة ستعقد بثاً مباشراً يوم الأربعاء لاستعراض منتجات جديدة، من دون أن يؤكد ما إذا كانت أسواق التنبؤ أو الأسهم المُرمَّزة ستكون ضمن الإعلان.

وتأتي هذه الأنباء بعد نحو شهر من تقرير نشرته الباحثة التقنية جين مانشون وونغ، أفادت فيه بأن Coinbase كانت تُحضّر صفحات هبوط مخصصة للأسهم المُرمَّزة وأسواق تنبؤ مقدّمة من منصة Kalshi، غير أن الشركة لم تطلق هذه المنتجات رسمياً حتى الآن.

Coinbase تنضم إلى تحالف أسواق التنبؤ مع Kalshi

صدر تقرير بلومبرغ في اليوم نفسه الذي انضمت فيه Coinbase إلى “تحالف أسواق التنبؤ”، وهو تحالف يضم مشغلي أسواق التنبؤ وأُعلن عنه من قبل Kalshi وCrypto.com.

وقال كبير مسؤولي السياسات في Coinbase، فريار شيزاد: “في Coinbase، تتمثل مهمتنا في توفير الحرية المالية للعالم، وأسواق التنبؤ بطبيعتها تُسهم في إتاحة الوصول الديمقراطي إلى البحث عن الحقائق والسعي إلى الحقيقة”.

كما شدد شيزاد على طموح التحالف في الانخراط مع صناع السياسات لضمان استمرار إتاحة هذه الأسواق للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وتأسست منصة Kalshi في عام 2018 على يد خريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طارق منصور ولوانا لوبيز لارا، وتتيح للمستخدمين تداول نتائج أحداث واقعية كما لو كانت أصولاً مالية.

وبرزت المنصة كمشغّل رئيسي لأسواق التنبؤ إلى جانب منافسين مثل Polymarket وOpinion، مع تسجيل أحجام تداول أسبوعية تبلغ نحو مليار دولار، وفقاً لبيانات Dunedata على منصة Dune Analytics.

ويأتي توجه Coinbase نحو أسواق التنبؤ في وقت يشهد فيه هذا القطاع ازدهاراً ملحوظاً، إذ بلغت أحجام التداول الأسبوعية مستوى قياسياً الأسبوع الماضي عند نحو 4 مليارات دولار، رغم تشكيك بعض الخبراء في دقة هذه الأرقام.

أحجام التداول الأسبوعية في أسواق التنبؤ. المصدر: Dune

وتتسابق منصات تداول منافسة لإطلاق أسواق تنبؤ خاصة بها، حيث أعلنت Crypto.com في أكتوبر عن منصة مخصصة من المقرر دمجها مع Trump Media.

وفي يوم الأربعاء، حصلت منصة Gemini، التي أسسها التوأمان وينكلفوس، على موافقة هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية لتقديم أسواق تنبؤ داخل الولايات المتحدة.