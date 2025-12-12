الاقتصاد

سعر Abbott Laboratories (ABT) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 12-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-12 12:51PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم ديلل DELL TECHNOLOGIES (DELL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما ويحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به خاصة وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 142.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 117.70$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

