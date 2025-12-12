سعر Abbott Laboratories (ABT) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 12-12-2025

انخفض سعر سهم ديلل DELL TECHNOLOGIES (DELL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما ويحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به خاصة وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 142.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 117.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط