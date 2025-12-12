من هي الشابة التي لاحقت عمرو سعد؟… المحكمة كشفت الحقيقة

دبي - فريق التحرير: حُسم الخلاف بين الممثّل المصريّ عمرو سعد والفتاة الّتي كانت تلاحقه في محيط سكنه وفي مركز “الجيم”، بعدما خضعت للتّحقيق ووقّعت تعهّدًا رسميًّا بعدم التّعرّض له أو مضايقته مستقبلًا.

أكّدت الفتاة في المحضر، بحسب “القاهرة٢٤”، أنّها تتعهّد بعدم التّعرّض لعمرو سعد ومضايقته، وتمّ الصّلح والتّراضي بينهما.

وكان محامي عمرو سعد قد تقدّم قبل نحو ثمانية أشهر بمحضر لإثبات ما تعرّض له “سعد” من مضايقات، لتُغلق القضيّة نهائيًّا بعد إتمام المصالحة وترحيب عمرو سعد بإنهاء الأزمة.

على صعيد آخر، فاجأ عمرو سعد جمهوره بنشر صورة بالأبيض والأسود عبر حسابه على “إنستغرام”، ظهر فيها إلى جانب الممثّلة تارا عماد، في لقطة اتّسمت بالغموض والإيحاء.

من جهتها، أعادت تارا، نشر الصّورة نفسها عبر حسابها، واكتفت بالتّعليق عليها بقلبٍ أبيض، ما زاد من فضول الجمهور وتساؤلاته.

وتداول رواد مواقع التّواصل الاجتماعيّ الصّورة على نطاق واسع، خصوصًا بعد التّأكيد أنّ عمرو سعد وتارا عماد سيجتمعان في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان “عباس الريّس” وهو من إنتاج صادق الصّبّاح.

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار شعبيّ اجتماعيّ يسلّط الضّوء على صراعات وخطوط دراميّة متعدّدة.

تمثّل تارا في العمل شخصيّة ابنة الفنّان شريف دسوقي، على أن تتكشّف أحداث المسلسل تدريجيًّا.

يشارك في بطولة “عبّاس الريّس” إلى جانب عمرو سعد كلّ من: تارا عماد، جهاد حسام الدّين، عبد العزيز مخيون، صفوة، حاتم صلاح وغيرهم.